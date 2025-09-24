Вода по пояс и ток под ногами: что происходит в Калькутте?

Мощный циклон обрушился на Калькутту, один из важнейших мегаполисов Индии, вызвав катастрофические подтопления. Как передает издание New Indian Express, стихия парализовала жизнь города.

В результате проливных дождей, интенсивность которых достигла рекордных значений, множество городских районов оказались под водой. За 24 часа здесь выпало свыше 250 миллиметров осадков. Стихия привела к полному коллапсу транспортной системы: было остановлено движение метрополитена, парализована работа пригородных поездов и отменено более 30 авиарейсов. Еще 31 рейс был задержан.

На магистралях образовались многокилометровые заторы, а уровень воды на проезжей части местами достигал пояса, вынуждая водителей бросать свои автомобили прямо на дорогах. По предварительной информации, жертвами непогоды стали не менее десяти человек, которые погибли от удара током.

Метеорологи отмечают, что подобных по мощности ливней Калькутта не видела за последние четыре десятилетия. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, однако ситуация осложняется тем, что все городские водоемы и реки переполнены, что не позволяет оперативно откачивать воду с улиц.

