Вода вместо омывайки: эксперт объяснил, как простая привычка может убить моторчик и патрубки

По словам Александра Петрова, директора департамента по работе с партнерами Uremont, с наступлением межсезонья автомобилисты часто сталкиваются с поломкой моторчика омывателя из-за первых заморозков. В интервью для одного издания он выделил основные ошибки, которые допускают водители при подготовке своих транспортных средств к холодному времени года, передает «Лента.ру».

Петров отметил, что многие летом используют воду или смесь воды со спиртом в системе омывателя, что приводит к замерзанию жидкости при понижении температуры. Замерзшая жидкость, по его словам, способна повредить как сами патрубки, так и моторчик омывателя.

Чтобы избежать подобных неприятностей, эксперт настоятельно рекомендовал заблаговременно заменять летнюю жидкость на зимнюю. Если же жидкость успела замерзнуть, одним из решений может стать отогрев автомобиля в теплом помещении, например, на паркинге торгового центра.

Еще одной распространенной ошибкой, по мнению специалиста, является использование масла неподходящей вязкости в зимний период. Он уточнил, что, несмотря на рекомендации автопроизводителей, многие владельцы авто отступают от этих стандартов, учитывая климатические особенности.

Особенно важно, как подчеркнул Петров, заменить масло перед зимой на более жидкое, предназначенное для работы в условиях низких температур. Слишком густое масло, по его словам, в мороз не сможет быстро прогреться до рабочей температуры и не обеспечит должной смазки, что чревато повреждением двигателя.

Также Петров обратил внимание на состояние радиаторов в межсезонье, указав то, что они сильно загрязняются пылью и грязью в летний период. Поэтому он рекомендует промывать их как после окончания сезона, так и перед его началом.

Загрязнения, накапливающиеся в сотах радиатора, затрудняют процесс охлаждения и терморегулирования, что может привести к перегреву и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя, заключил эксперт.

