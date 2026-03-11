Водитель автобуса в Москве совершил намаз: что говорят ПДД и Конституция

Москвичей расколол случай, произошедший в начале марта у одной из остановок общественного транспорта. Водитель автобуса прямо на маршруте совершил намаз, что вызвало ожесточенные споры в комментариях под публикацией MSK1.RU .

Одни жители столицы выступили категорически против публичного совершения религиозного обряда. Они напоминают, что Россия — светское государство, и никто не вправе навязывать свои ритуалы другим. Многие указывают на нарушение правил дорожного движения: водитель остановил автобус на трассе, создав помехи для движения.

«Это не был перерыв между рейсами, водитель остановил автобус на трассе во время движения по ней других транспортных средств, чем намеренно создал помехи движению и нарушил ПДД. Если его профессия не позволяет ему совершать намаз 5 раз в сутки, то ему, очевидно, надо менять профессию или переезжать работать в другую страну, где религия не отделена от государства, например в Афганистан, а Россия — светское государство, согласно Конституции, и никто не имеет права нарушать ее законы», — написал один из комментаторов.

Другие москвичи сравнили ситуацию с гипотетическим совершением православного обряда в автобусе в Грозном или Ташкенте, сомневаясь, что это было бы воспринято спокойно. Также прозвучало мнение, что истинно верующие люди не выставляют свою веру напоказ, а молятся дома или в храме, не мешая окружающим.

«Истинно верующие люди никогда не выставляют напоказ свои отношения с Богом, это считается фарисейством (лицемерием. — Прим. ред.) и не приветствуется самой церковью и клиром. Любой верующий вам подтвердит, что не станет молиться в общественном месте, только если это не какие-то экстраординарные обстоятельства, молятся обычно дома или в храме, со своей церковной общиной, а если в общественном месте, то про себя, не привлекая постороннего внимания и не мешая другим людям».

Отдельно отмечалось, что за публичную молитву без согласования мигранту грозит крупный штраф или даже депортация.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту водителя. Некоторые напомнили, что мусульмане живут в России издревле, а обращение к религии — это поиск поддержки. Кто-то сравнил ситуацию с освящением предметов православными священниками, которое тоже происходит публично, но воспринимается как норма:

«Мусульмане здесь жили издревле, хоть и не преобладали количественно (в некоторых областях преобладали). Гости из зарубежья почему так себя ведут — они ищут поддержки в религии. Точно так же, как новоиспеченные православные сейчас ринулись в религию. И освящается (далеко от храма) практически все — от шариковой ручки до космических кораблей. Официально священником, он окропляет святой водой. Это другое, это традиция титульной нации? Ну так прямо и говорите: мы империя, держим вас силой, и иные пусть будут иными незаметно, не мозолив глаза великим русам».

Другие защитники заметили, что в автобусе, вероятно, никого не было, и водитель никому не помешал. А если график не страдает, то почему бы и нет?

«Ну если графику не мешает, то ради бога, че. Но если сбивает график, то это уже нарушение и увольнение».

Кое-кто призвал критиков самим сесть за руль и показывать пример, вместо того чтобы требовать невыполнимого.