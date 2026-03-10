Водитель фальшивой «скорой» послал пешеходов и встал намертво на тротуаре

Жители дома № 33/3 по улице Линейной в Новосибирске оказались в плену у собственного тротуара. Уже несколько дней проход к подъезду перекрывает автомобиль скорой помощи, который, как выяснила редакция «Om1 Новосибирск» , к реальной медицине не имеет почти никакого отношения.

Все началось с того, что местные жители заметили «Газель» с опознавательными знаками, припаркованную прямо поперек пешеходной зоны. Сначала люди думали, что бригада приехала на вызов и вот-вот уедет. Но прошел день, второй, третий, а картина не менялась: транспорт по-прежнему стоял, вынуждая пешеходов выходить на проезжую часть.

Как рассказала местная жительница Надежда, терпение лопнуло, когда она увидела в кабине мужчину. Женщина сделала замечание водителю, но в ответ, по ее словам, вместо извинений получила порцию агрессии.

«Он еще меня и обругал в ответ. Сказал, мол, где же он должен стоять. Якобы больше то встать ему негде. Я так думаю, что, наверное, он сам живет в этом доме», — сказала жительница Линейной в разговоре с Om1 Новосибирск.

Ситуация приобрела детективный оборот, когда журналисты решили проверить, откуда взялась эта машина. В городской Станции скорой медицинской помощи развели руками: данный автомобиль в их автопарке не числится и никогда не числился. Проверка по базам данных добавила еще больше тумана. Выяснилось, что ранее номер принадлежал некоему «Медтрансу», а с недавнего времени его закрепили за Новосибирским областным госпиталем ветеранов войн № 2.

Но и здесь история дала трещину. В самом госпитале редакции прямо заявили: машин скорой помощи у них отродясь не было. Налицо расхождение: по документам автомобиль приписан к медучреждению, а на деле учреждение от него открещивается.

Внимательные читатели тоже заметили нестыковку. У настоящих машин скорой помощи на борту обязательно присутствует красная полоса с соответствующей надписью. У «Газели» с Линейной этого опознавательного знака нет. То есть перед жителями стоит не скорая, а ее искусная, но нелегальная имитация.

В ГУ МВД по Новосибирской области факт существования автомобиля подтвердили, но удивили статистикой. Выяснилось, что за этой машиной числятся два административных правонарушения. Правда, к парковке на тротуаре они отношения не имеют. Чем именно провинился водитель ранее, не уточняется, но теперь к списку его «заслуг» явно добавится народное возмущение.

