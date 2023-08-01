Водитель грузовика разбился насмерть на западе Москвы протаранив отбойник

Трагическая автоавария произошла в понедельник, 31 августа, на Ленинском проспекте в Москве. Как проинформировал столичный Дептранс, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник.

Момент аварии зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. Там запечатлено как большегруз не входит в поворот и происходит столкновение. Как передает телеканал РЕН, водитель автомобиля скончался на месте еще до приезда скорой.

«Врезался в отбойник и умер. Скорее всего, ехал и заснул, может, приступ какой. Его пытались вытащить сначала, трактором тягали. Оборвался трос. Потом он умер», — рассказали очевидцы происшествия.

В настоящее время место аварии оцеплено. Экстренными службами устанавливаются все причины ДТП.