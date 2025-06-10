Водитель иномарки погиб в огне после лобового столкновения на трассе
Молодой водитель сгорел в Lexus в лобовом ДТП на трассе Курган — Тюмень
Фото: [unsplash.com]
В Тюменской области произошло огненное ДТП из-за неосторожного обгона. Предполагаемый виновник аварии погиб, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Авария произошла на 159-м километре трассы Курган — Тюмень. По предварительным данным, Lexus пошел на обгон, но при завершении маневра столкнулся с грузовиком MAN. В результате столкновения и последовавшего возгорания 24-летний водитель легковушки погиб на месте.
По уточненным данным ГИБДД, при возвращении в свой ряд автомобиль врезался в заднюю часть грузовика MAN. От этого удара легковая машина мгновенно загорелась.
Очевидцы успели вытащить из горящего автомобиля пассажира, который с травмами был доставлен в больницу Тюмени. Погибший водитель оказался вахтовиком.
Правоохранители продолжают выяснять подробности аварии.
Ранее сообщалось, что дети устроили ДТП на вездеходе возле садовых участков.