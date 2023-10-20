Водитель иномарки спровоцировал столкновение нескольких машин в центре Кемерова

Стало известно, что в столице Кузбасса на дороге произошло столкновение нескольких легковых автомобилей. На данный момент, как пишет издание «Vse42.ru» , там образовалась пробка.

В утренние часы пятницы, двадцатого октября, на Красноармейской улице произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали сразу несколько автомобилей.

Один из очевидцев данного инцидента сумел сделать кадры на месте аварии и опубликовать их в социальных сетях. На фотографиях можно заметить вмятины на машинах. Автор пояснил, что виновником стал владелец японской иномарки. Он подрезал несколько автомобилей, из-за чего и произошло столкновение.

На данный момент выясняются все остальные детали ДТП, а пока что движение на этом участке дороги затруднено.