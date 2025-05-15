Водитель Lexus почти всю неделю блокирует мусорную площадку в ЯНАО

В Тарко-Сале (ЯНАО) уже четвертый день автомобиль Lexus блокирует доступ мусоровоза к контейнерной площадке у дома № 25 в микрорайоне Победа. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Водителям мусоровоза приходится вручную выкатывать полные контейнеры, чтобы не допустить переполнения и превращения двора в свалку. Региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО, компания «Ямал Экология», сообщает, что ситуация требует оперативного решения.

В своем телеграм-канале «Ямал Экология» представители компании отметили, что «непобедимая бригада мусоровоза» продолжает бороться с последствиями неправильной парковки, чтобы обеспечить порядок в районе. Сложности с вывозом отходов не только создают дискомфорт для жителей, но и могут привести к санитарным проблемам.

Материалы о нарушении передали в управление городского хозяйства Пуровского района и Госавтоинспекцию.

Как известно, создание препятствий для вывоза твердых коммунальных отходов может привести к наложению административных штрафов. Для граждан сумма штрафа за первое нарушение составляет от двух до трех тысяч рублей, а за повторное — от 3,5 до пяти тысяч. Должностные лица могут получить штрафы от пяти до десяти тысяч рублей, тогда как юридические лица рискуют заплатить от 100 до 250 тысяч.

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