Молодые экстремалы в Кузбассе попытались скрыться от полиции в лесу

В Таштагольском районе Кемеровской области произошел инцидент с участием несовершеннолетних мотоциклистов. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на ГИБДД Кузбасса.

Экипаж ДПС заметил мотоцикл с пассажиром, водитель которого при попытке остановки резко увеличил скорость и попытался скрыться. Однако дорога закончилась, после чего подростки бросили транспортное средство и попытались скрыться в лесном массиве. Мотоцикл был задержан и отправлен на штрафстоянку. Как выяснилось позже, юный водитель не имел права управления транспортным средством.

Позже подростков поймали выходящими из леса. Они признались, что испугались правоохранителей.

На место вызвали родителей подростков. В отношении всех участников инцидента составлены административные материалы. Дополнительно документы направлены инспектору по делам несовершеннолетних для оценки исполнения родительских обязанностей. Ребят могут поставить на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что в Чехове арестовали обвиняемого в ДТП, в котором погиб мотоциклист-подросток.