Водитель Lexus проехал на красный и снес столб в Москве

На улице Шаболовка в Москве произошло ДТП: водитель Lexus проехал на красный сигнал светофора и на высокой скорости врезался в столб, передает телеканал РЕН ТВ.

На видео запечатлено, что автомобиль находится в удручающем состоянии. Бампер полностью разрушен, а капот деформирован. Одна из фар выпала из крепления и лежит на тротуаре в нескольких метрах от машины.

Опора со знаками тоже пострадала. Ее удерживает только дерево, которое растет рядом.

Согласно предварительным данным, после автоаварии водитель скрылся с места происшествия. По информации от SHOT, автомобиль принадлежит дипломатическому представительству Вьетнама.

Экстренные службы прибыли на место происшествия. В данный момент ведутся поисковые мероприятия для установления личности и местонахождения водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия.