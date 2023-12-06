Водитель «Мострансавто» помог человеку, потерявшему сознание на улице

Водитель одного из автобусов «Мострансавто» из Химок Иван Ветров помог человеку, который потерял сознание на улице. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, инцидент произошел недалеко от станции метро «Ховрино».

По словам водителя, он работал на маршруте №345, который следует от станции «Химки» до станции «Ховрино». Когда он подъезжал к метрополитену, заметил водителя такси, проходившего мимо. Мужчина шел, а затем внезапно упал на асфальт.

«Мне показалось, что он «отключился» на ходу, потому что человек даже не сгруппировался, удар головой был такой силы, что я буквально почувствовал его на себе», - рассказал Ветров.

Водитель остановил автобус и бросился к мужчине. У того шла кровь из головы и уха, а также начались судороги. Ветров подложил под голову кусок ткани, а затем передал информацию о случившемся диспетчеру и пересадил пассажиров в другой автобус. На место была вызвана скорая помощь.

«Через некоторое время мужчина пришел в себя, он не понимал, что происходит, и хотел сесть за руль, но мы ему не дали», - рассказал водитель.

Мужчину передали прибывшим медикам. После этого Ветров вернулся на маршрут.