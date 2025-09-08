Водитель отомстил женщине за отказ в интимной просьбе

Мужчина сбил женщину на автомобиле после того, как она отказала ему в необычной просьбе понюхать ее ноги. Об этом также сообщает Local 10 News.

Необычный инцидент произошел в Авентуре, штат Флорида: мужчина наехал на женщину после того, как она отказала ему в интимной просьбе. По информации источника, женщина, зарабатывающая на продаже фотографий своих ног и поношенной обуви, договорилась о встрече с клиентом, Элмонси Серклом.

Когда они увиделись, мужчина попросил ее позволить понюхать его ноги, но получил отказ. После этого Серкл выбежал из номера отеля и сбил женщину, когда она попыталась его остановить, подозревая в краже обуви. Мужчина арестован, и, как выяснилось, это не первый случай его неадекватного поведения.

