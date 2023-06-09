Водитель переехал ребенка в Шушарах за рулем отечественного авто

Правоохранительные органы сообщили о том, что маленькая девочка попала под колеса машины в поселке Шушары. Медики назвали ее состояние тяжелым, о чем сообщают «Невские новости»

Согласно источнику в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 8 июня, минувший четверг. Из-за данного происшествия девочка сейчас находится в детской городской больнице и пребывает в состоянии шока. Также у нее сломано правое плечо и есть травмы в брюшной области.

Владелец ВАЗа до случившегося не был привлечен к ответственности за подобного рода нарушения ПДД. Также сообщается, что другой ребенок, маленький мальчик, оказался под колесами автомобиля LADA. Авария закончилась трагичной гибелью ребенка. Выборгское шоссе стало местом этого преступления.