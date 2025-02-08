Водитель рассказал о спасении годовалой девочки на трассе в Раменском

Мужчина рассказал, что работает курьером по доставке еды и после длинного рабочего дня, 5 февраля, не ожидал «сюрпризов». Однако примерно в 4:30 утра при проезде по Рязанскому шоссе он заметил справа на дороге что-то необычное. Водитель на всякий случай объехал «нечто белое» и вышел из машины. Как оказалось, не ошибся: неопознанным объектом оказалась 11-месячная девочка.

«Она так плакала, рыдала громко. Ручки и ножки ледяные. Неудивительно, на улице -5 градусов. Вызвал скорую и полицию. А пока их ждал, грел девочку. Она успокоилась уже минуты через две. Начала разглядывать меня с интересом, даже улыбалась. Просто поняла, что сейчас она в безопасности», — рассказал KP.RU водитель Бахтиер Исмоилов.

Позже к машине прибежала пожилая женщина, которая представилась бабушкой девочки. По словам водителя, она вела себя странно и называла разные версии о том, как оказалась на трассе и почему малышка бродила одна. Пока шел подозрительный разговор водитель грел девочку, а затем приехала скорая. Бахтиер Исмоилов отметил, что он вовремя выловил ребенка с трассы, ведь буквально через несколько минут по тому же месту поехали фуры.

Отметим, что ребенок выжил и встретил свой первый день рождения. Что касается бабушки, то ее отправили на принудительное лечение из-за возможных расстройств.