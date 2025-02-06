Бабушку найденного на обочине младенца в Раменском отправили на принудительное лечение

Бабушка должна была присоединиться к празднованию первого дня рождения внучки 8 февраля. Однако родственники знали о возможных расстройствах психики старушки, в связи с чем подстраховались и повели ее к специалистам. По словам собеседницы канала, врачи уверяли, что с женщиной все в порядке и нужно лишь следить за приемом препаратов.

Мама младенца следовала рекомендациям врачей и действительно наблюдала за графиком приема таблеток, однако беды избежать не удалось. В беседе с RT собеседница уточнила, что бабушку забрали на принудительное лечение, так как у нее подозревают деменцию.

Напомним, младенца обнаружили 6 февраля на обочине в Раменском Московской области. Он едва не угодил под машину, но водитель вовремя заметил живое препятствие. Водитель, пообщавшийся с RT, заявил, что к нему прибегала бабушка девочки в неадекватном состоянии. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.