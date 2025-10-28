Водитель с пассажирами туристического автобуса пострадали в ДТП в Приморье

В Приморском крае произошло ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали водитель и семь пассажиров, включая 11-летнего ребенка, информирует краевое УМВД России.

В понедельник в социальных сетях появились видеозаписи с места аварии. Сообщалось, что в районе Галенок (Приморье) произошло столкновение между туристическим автобусом, следовавшим из Суйфэньхэ (КНР), и грузовиком, перевозившим зерно. На видео зафиксировано, как автобус въехал в огромную фуру.

Правоохранительные органы подтвердили, что движение на участке, где произошло ДТП, не нарушено и осуществляется в обычном режиме. Прокуратура региона сообщила, что инцидент произошел на 23-м километре трассы Уссурийск — Пограничный. Ведомство продолжает контролировать расследование всех обстоятельств аварии.

«В результате происшествия травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса King Long (женщины 44, 55 и 69 лет, 20- и 23-летний мужчины, а также 11-летний мальчик). Медики оказали им неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

После ДТП началось административное расследование по статье 12.24 КоАП. По данным УМВД, в момент аварии в туристическом автобусе было 25 человек.

