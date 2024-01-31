Водитель в Кузбассе избежал тюрьмы за смерть ребенка в ДТП

В Кузбассе вынесли приговор виновнику ДТП, в ходе которого погибла маленькая девочка, пишет издание «Vse42.ru» .

Таштагольский городской суд рассмотрел дело о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Обвиняемым стал 50-летний новокузнечанин, который в момент аварии перевозил на Nissan X-Trail 11-летную девочку и еще двоих пассажиров.

Установили, что водитель действительно не справился с управлением внедорожника. Транспорт улетел в кювет на тарссе Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. Младший ребенок в салоне авто получил ушибы, а старший тяжелые травмы, которые привели к гибели.

В результате суд приговорил сибиряка к условному сроку (1 год). Полтора года ему нельзя будет ездить на машине. Документы на управление транспорта забрали на указанный срок.

МВД Кузбасса уточняет, что приговор суда уже вступил в силу.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области зафиксировали массовые нарушения ПДД.