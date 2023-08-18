Водитель в Лобне, который совершил наезд на собаку и скрылся, попал на видео

В подмосковной Лобне водитель наехал на собаку по кличке Белла, которая охраняла городское кладбище. Об этом сообщает интернет-издание «Лобня».

По данным издания, данный инцидент вызвал активное обсуждение пользователей социальных сетей. Водитель, совершив наезд, либо не заметил этого, либо просто проигнорировал данный факт и скрылся. Беллу удалось спасти, в результате инцидента она получила перелом бедра, жизненно важные органы задеты не были.

Сейчас активисты, которые помогли спасти собаку, занимаются сбором денежных средств для лечения пострадавшей. Ей нужно будет провести операцию и установить пластину.