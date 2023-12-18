Водитель в США протаранил машину рядом с автоколонной Байдена

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома, инцидент произошел минувшим воскресеньем, 17 декабря, в американском штате Дэлавер, куда президент США Джо байден вместе со своей супругой Джил приехал провести выходные.

Сообщается, что водитель автомобиля врезался в машину рядом с президентской автоколонной, оказавшейся в этот момент на перекрестке напротив входа в предвыборный штаб Байдена.

«Раздался громкий удар, в этот момент президент США стоял у машины с удивленным выражением лица», — сообщили журналисты.

Отмечается, что машина протаранила именно тот автомобиль, что прикрывал кортеж президента США. Уточняется, что ни сам глава Белого дома, ни первая леди не пострадали.