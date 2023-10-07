Водитель военкора ВГТРК чудом спас раненного ребенка при украинском обстреле Донецка
Фото: [© РИА Новости / Сергей Батурин]
Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Станислав Бернвальд рассказал, как водитель его редакционного автомобиля, рискуя собственной жизнью, спас маленького ребенка.
По словам репортера, инцидент произошел во время очередного обстрела Донецка, а именно Кировского района города, со стороны Украины.
«Это обычный парень из Донецка, он выскочил на улицу, где началась третья волна обстрела. Увидел ребенка, у него была разорвана нога, а время шло на секунды. Он его схватил, кинул в машину и под обстрелом, оторвав бампер, глушитель, по встречке повез в травматологию. И Антоха спас этого ребенка, потому что скорую бы мы не дождались», — поделился Бернвальд на встрече молодых военкоров в Госдуме.
В Госдуме уже пообещали качестве компенсации за повреждение машины, а также награды за спасение малыша, передать Бернвальду и его съемочной группе новый автомобиль, сообщает РИА Новости.