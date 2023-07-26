Водителей и пешеходов в Подмосковье призывали соблюдать ПДД в связи с непогодой

Так, автовладельцев призвали скоростной режим и держать дистанцию на дорогах, а также не прибегать к резким маневрам. Вблизи мест притяжения пешеходов важно заранее снижать скорость до минимума. Отдельно стоит обратить внимание на места для парковки, потому что оставлять машину под деревьями и ненадежными конструкциями может быть опасно.

Пешеходам напомнили, что при переходе проезжей части нужно смотреть по сторонам, вечером желательно надевать световозвращающие элементы на одежду. Ожидать общественный транспорт можно только на посадочных площадках и платформах.