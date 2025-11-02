Водителей могут начать лишать прав по медицинским данным

В России готовится запуск системы, позволяющей МВД получать медицинские данные водителей. С весны 2027 года автоинспекторы смогут проверять состояние здоровья через единую мединформационную базу. При выявлении диагноза из перечня противопоказаний действие водительского удостоверения будет приостановлено, сообщает Rusamara со ссылкой на BFM.

Информация о диагнозе будет поступать в МВД автоматически после посещения врача. Водителю дадут один месяц на лечение и повторное медицинское освидетельствование. При подтверждении пригодности права вернут.

Инициаторы закона отмечают, что это поможет предотвратить допуск к управлению тех, кто может представлять опасность на дороге. Нововведение направлено на повышение безопасности и снижение количества ДТП.

Эксперты предупреждают о рисках. Перечень включает не только серьезные заболевания, но и распространенные состояния, такие как депрессия и тревожность. Специалисты опасаются, что граждане могут начать избегать врачей из-за страха временно потерять права. Кроме того, есть риск ошибок при постановке диагноза, что может привести к необоснованному ограничению.

