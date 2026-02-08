Водителей предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за просроченные права

Российских автомобилистов предупредили о риске крупных штрафов из-за несвоевременной замены водительских удостоверений. В 2026 году истекает срок действия прав, которые ранее продлевались автоматически, и их использование после установленной даты может обернуться серьезными санкциями.

Водителям в России грозит штраф до 15 тысяч рублей за управление автомобилем с водительским удостоверением, срок действия которого истек. Об этом РИА Новости сообщила юрист и эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева.

По ее словам, в 2026 году заканчивается действие водительских прав, которые были автоматически продлены начиная с 2023 года. Такие удостоверения остаются действительными строго до даты, указанной в документе с учетом продления. Например, если первоначально срок действия прав завершался 1 февраля 2023 года, то теперь они действуют до 1 февраля 2026 года. Аналогично, удостоверения с окончанием срока до 1 июля 2023 года необходимо заменить до 1 июля 2026 года.

Эксперт также пояснила, что права, продленные в 2024 и 2025 годах, подлежат замене позднее — в 2027 и 2028 годах соответственно. Процедура замены при этом упрощена и не требует повторной сдачи экзаменов. Для оформления нового удостоверения водителю понадобятся паспорт, старые права, действующая медицинская справка и квитанция об оплате государственной пошлины, размер которой составляет 4 тысячи рублей.

Если же автомобилист продолжит управлять транспортным средством после наступления обязательного срока замены удостоверения, это будет считаться ездой без действительных прав. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Санкции включают штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а также возможное задержание автомобиля с помещением его на специализированную стоянку.

