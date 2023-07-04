Водителей предупреждают о неприятном сюрпризе с 4 июля

Стало известно о появлении новых проверок водителей от сотрудников ГАИ, которые начнутся с 4 июля 2023 года почти по всей стране. Сотрудники будут осматривать содержимое капота, и в случае обнаружения там определенных предметов, водителя могут лишить прав. О новых инспекциях рассказало издание PRIMPRESS .

Издание сообщило, что новые проверки коснутся, в первую очередь, любителей охоты. При обнаружении в автомобиле более 2 гусей или 5 куропаток, последует наказание от сотрудников инспекции.

Сотрудники также будут осматривать автомобили в местах с большим количеством дичи в темное время. Наказание последует при обнаружении запрещенных предметов, а именно: световых устройств, приборов ночного видения и тепловизоров.

Сообщается, что проводить осмотр инспекторы будут даже под капотом, а в случае обнаружения перечисленных предметов, может последовать штраф в виде лишения прав на охоту на срок до 2 лет.