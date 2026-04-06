Водителей с апреля ждут новые правила и усиление контроля на дорогах: что изменится

С 1 апреля вступают в силу изменения в организации движения: камеры станут фиксировать больше нарушений, а платные зоны и ограничения парковки обновятся. Об этом пишет primpress .

Ужесточение контроля на дорогах

С начала апреля на российских дорогах усилится автоматический контроль за нарушениями разметки и дорожных знаков. Камеры начнут чаще фиксировать выезды на выделенные полосы, движение по обочине, несоблюдение указаний «только направо» и «только налево», а также ошибки при перестроении. Размер штрафов останется прежним, однако вероятность автоматической фиксации увеличится.

Эксперты напоминают, что внимательность на привычных маршрутах становится особенно важной, так как привычка «плюс двадцать» при превышении скорости на трассах теперь может привести к штрафу чаще, чем раньше.

Изменения в парковке

В ряде регионов пересматриваются схемы платных парковок и участков с запретом стоянки. Там, где раньше парковка была разрешена, ограничения могут быть расширены, а тарифы — обновлены. Водителям рекомендуется заранее проверять актуальные карты платных зон, чтобы избежать неожиданных штрафов.

Контроль скорости и настройка камер

Новые правила предусматривают не увеличение суммы штрафов, а расширение числа камер и их настройку под конкретные участки дорог. Это сделает привычное превышение на 20 км/ч менее безопасным, поскольку скоростные лимиты будут корректироваться чаще и оперативнее.

Сезонные ограничения для грузового транспорта

Весной вводятся временные ограничения для грузовиков на отдельных участках из-за состояния дорог. Эти меры касаются в первую очередь перевозчиков, однако обычным водителям стоит учитывать возможные изменения маршрутов и увеличение трафика на объездных дорогах.

Что нужно сделать водителям

Эксперты советуют обновить навигационные приложения для отображения актуальных камер и знаков, освежить знания правил дорожного движения, особенно по разметке, и отслеживать новости региональных служб транспорта. Все эти меры помогут избежать штрафов и снизить риск нарушений.

В целом новые правила направлены на более четкий контроль и упорядочение движения, поэтому привычные маршруты могут стать дороже, если не учитывать обновленные ограничения.