Водителей в Московской области призвали соблюдать ПДД во время дождя

В Подмосковье сегодня местами будет идти дождь, возможна гроза, также ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим Минтранс Московской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

В ведомстве советуют автовладельцам не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими машинами. Рекомендуется отказаться от совершения резких маневров во время дождя. Парковать автомобили стоит вдали от ветхих конструкций и деревьев.