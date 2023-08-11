Водителей в Московской области призвали соблюдать ПДД во время дождя
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В Подмосковье сегодня местами будет идти дождь, возможна гроза, также ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим Минтранс Московской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
В ведомстве советуют автовладельцам не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими машинами. Рекомендуется отказаться от совершения резких маневров во время дождя. Парковать автомобили стоит вдали от ветхих конструкций и деревьев.
«Аккуратно переходите дорогу по переходам — смотрите по сторонам и убедитесь, что автомобили пропускают вас. Не закрывайте обзор на дорогу зонтиком или капюшоном», — посоветовали в министерстве пешеходам.