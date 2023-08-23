Водителей в Подмосковье призвали не терять бдительность за рулем в связи с непогодой
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В Московской области в ближайшие дни ожидается дождливая погода, местами сегодня пройдут ливни и грозы. В связи с этим областной Минтранс призвал участников дорожного движения не терять бдительность на дорогах.
Так, водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения, а также отказаться резких маневров и снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами. Автомобили лучше парковать вдали от деревьев и шатких конструкций.
Пешеходам порекомендовали не отвлекаться на телефон во время движения по дороге, а также надевать световозвращатели на одежду, чтобы быть заметными.