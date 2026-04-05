Водителей ждут новые правила техосмотра: кто обязан пройти проверку в 2026

В 2026 году порядок прохождения технического осмотра автомобилей претерпел изменения. Несмотря на распространенное мнение о полной отмене процедуры, техосмотр не исчез, а стал применяться выборочно, пишет Smolnarod .

Отсутствие обязательной диагностической карты при оформлении страховки привело к путанице среди автомобилистов. Однако законодательство сохранило требование проверки транспорта в ряде случаев.

Кому техосмотр обязателен

Обязательное прохождение процедуры сохраняется для автомобилей, используемых в коммерческих целях. Речь идет о служебном транспорте, такси и других машинах, задействованных для получения дохода.

В таких ситуациях наличие диагностической карты остается обязательным условием эксплуатации транспортного средства.

Когда проверка нужна владельцам личных авто

Для частных владельцев техосмотр больше не является регулярной обязанностью. Тем не менее закон предусматривает ряд ситуаций, при которых проверка становится необходимой.

К таким случаям относятся внесение изменений в конструкцию автомобиля. Например, процедура потребуется при установке газового оборудования, замене двигателя или монтаже фаркопа.

Усиление контроля за процедурой

Система контроля за техосмотром стала более строгой. Информация о транспортных средствах теперь заносится в электронную базу, а сам процесс сопровождается обязательной фотофиксацией.

Это исключает возможность оформления диагностической карты без фактической проверки автомобиля, что ранее нередко происходило.