Водители массово бегут в теневые чаты мессенджеров из-за драконовских налогов и пошлин

Рынок таксомоторных перевозок в России столкнулся с беспрецедентным экономическим давлением. Резкое подорожание автомобилей, дефицит кадров и новые регуляторные требования привели к обвалу чистой прибыли у абсолютного большинства перевозчиков.

Финансовые показатели отрасли пробили исторический минимум

Отечественные таксомоторные предприятия находятся на грани масштабного операционного кризиса. Опрос, проведенный Национальным советом такси среди ста профильных компаний, показал удручающие результаты. Падение показателей чистой прибыли зафиксировали сразу 90% организаций, а о сокращении общих объемов выручки открыто заявили 81% респондентов.

Глава крупного таксопарка NEXT Евгений Ермолаев охарактеризовал текущую конъюнктуру как наихудшую за все время существования легального рынка коммерческих перевозок. По его оценкам, сегодняшнее положение дел для бизнеса выглядит значительно деструктивнее, чем последствия жестких карантинных ограничений в период пандемии.

Рост себестоимости и регуляторные тиски

Главной причиной финансового тупика стал колоссальный рост капитальных затрат. Представители сервиса «Максим» обратили внимание на кратную инфляцию в сегменте бюджетного автотранспорта, вызванную в том числе повышением ставок утилизационного сбора. Привычные для извоза иномарки (Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan), чья стоимость ранее укладывалась в рамки одного миллиона рублей, теперь обходятся владельцам парков в 2,5–4 миллиона. Переложить эти издержки на плечи пассажиров невозможно, поскольку тарифы уперлись в потолок платежеспособности населения, и дальнейшее удорожание поездок просто уничтожит клиентский спрос.

Дополнительным фактором дестабилизации исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская назвала закон о локализации легковых такси, который начал полноценно действовать с 1 марта 2026 года и ограничил внесение в реестры машин, собранных за пределами РФ без нужного уровня локализации.

Дефицит водителей и уход пассажиров в «тень»

Параллельно бизнес страдает от жесткого кадрового голода. По оценкам председателя Объединения самозанятых России Ивана Литвинова, нехватка штатных шоферов сейчас достигает уровня в 30%. Невозможность легально заработать на фоне роста налогов и стоимости ОСАГО подталкивает водителей к уходу в недекларируемый теневой сектор. Из-за этого в мессенджерах и социальных сетях фиксируется стремительный рост локальных групп и чатов, где граждане договариваются о поездках напрямую с частниками, минуя официальные агрегаторы.

Учитывая совокупность негативных факторов, член правления Национальной ассоциации таксопарков Станислав Антонов озвучил тревожный прогноз: если государство не введет специализированные субсидии, до Нового года процедуру банкротства или ликвидации могут пройти от 30% до 40% легальных таксомоторных предприятий страны.