Водители сигналили, но бесполезно: самоеды устроили затор и хаос на дороге в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске автомобилисты столкнулись с необычной причиной дорожного затора. Две крупные белые собаки, похожие на самоедов, устроили игрища прямо на проезжей части, пишет REGIONS .

Инцидент произошел на оживленном участке дороги. Пушистые питомцы носились по асфальту, совершенно не реагируя на поток транспорта. Водителям приходилось резко сбрасывать скорость и объезжать животных, что привело к образованию пробки.

Очевидец происшествия рассказал в социальных сетях, что собаки выглядят ухоженными и явно домашними. По его словам, машины сигналили, пытались маневрировать, но животные словно не осознавали исходящей от них опасности.

Судя по чистой шерсти и ухоженному виду, питомцы отбились от хозяев незадолго до случившегося. Местные жители надеются, что собак удалось оперативно увести с проезжей части и вернуть владельцам.

Специалисты напоминают владельцам животных о правилах безопасности. Даже самый воспитанный пес может потерять контроль в непривычной обстановке, испугаться громкого звука или увлечься игрой. Выгуливать питомцев вблизи оживленных трасс следует исключительно на поводке, чтобы избежать трагических последствий.