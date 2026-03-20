Водители сигналили, но бесполезно: самоеды устроили затор и хаос на дороге в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске автомобилисты столкнулись с необычной причиной дорожного затора. Две крупные белые собаки, похожие на самоедов, устроили игрища прямо на проезжей части, пишет REGIONS.
Инцидент произошел на оживленном участке дороги. Пушистые питомцы носились по асфальту, совершенно не реагируя на поток транспорта. Водителям приходилось резко сбрасывать скорость и объезжать животных, что привело к образованию пробки.
Очевидец происшествия рассказал в социальных сетях, что собаки выглядят ухоженными и явно домашними. По его словам, машины сигналили, пытались маневрировать, но животные словно не осознавали исходящей от них опасности.
Судя по чистой шерсти и ухоженному виду, питомцы отбились от хозяев незадолго до случившегося. Местные жители надеются, что собак удалось оперативно увести с проезжей части и вернуть владельцам.
Специалисты напоминают владельцам животных о правилах безопасности. Даже самый воспитанный пес может потерять контроль в непривычной обстановке, испугаться громкого звука или увлечься игрой. Выгуливать питомцев вблизи оживленных трасс следует исключительно на поводке, чтобы избежать трагических последствий.