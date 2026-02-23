Водители заблокировали проезд: жители Екатеринбурга требуют освободить их из мусорного апокалипсиса

В Екатеринбурге жители крупного жилого комплекса на улице Крауля столкнулись с проблемой вывоза отходов. Коммунальщики не появлялись на площадке почти пять дней, объяснив это помехами со стороны автомобилистов, пишет Е1.

Жилой комплекс «Лоцман» в Екатеринбурге оказался во власти мусорного коллапса. Местные жители сообщили, что контейнерная площадка между домами № 93 по улице Крауля и № 44 по улице Металлургов не очищается уже пятые сутки. По словам горожан, заявки в региональную службу оператора «Спецавтобаза» не приносят результата, а в ответ они слышат лишь стандартное уведомление о том, что обращение принято и находится на рассмотрении.

Председатель ТСЖ «Лоцман» Алексей Бердников поделился, что за эти дни он успел сделать целую серию снимков, наглядно демонстрирующих, как снежный ком проблем разрастается в геометрической прогрессии. Он отметил, что подобная ситуация происходит впервые и повергла всех в шоковое состояние. Особую тревогу вызывает тот факт, что свалка стихийно растет прямо на пути к остановке общественного транспорта, а неподалеку расположена школа № 48.

Позже в компании-операторе пояснили, что причиной сбоя в графике стали неправильно припаркованные легковые автомобили, которые заблокировали спецтехнике подъездные пути к бакам. Добавили проблем и погодные условия — обильный снегопад серьезно осложнил маневрирование мусоровозов.

В «Спецавтобазе» добавили, что в период праздников люди проводят время дома, из-за чего объемы бытовых отходов традиционно возрастают, что ведет к переполнению емкостей. Жителям напомнили, что сообщать о подобных инцидентах можно через онлайн-диспетчера в мессенджере или по SMS на специальный номер.