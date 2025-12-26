Водителя автомобиля уполномоченного по правам ребенка привлекут к ответственности за парковку на тротуаре

В Челябинске служебный автомобиль, перевозивший уполномоченного по правам ребенка Евгению Майорову, стал причиной административного разбирательства. Как сообщили 26 декабря в Госавтоинспекции города, водителя Toyota Camry вызовут для дачи объяснений после нарушения правил парковки.

Информация о нарушении поступила от читателей издания 74.RU. Они зафиксировали, что автомобиль с государственным номером О 216 ОО 174, принадлежащий правительству Челябинской области, заехал на тротуар у жилого комплекса Evo Park, чтобы высадить детского омбудсмена. Видеозапись инцидента была передана в редакцию и легла в основу публикации.

В ГАИ подтвердили, что проводятся мероприятия по установлению личности водителя. После этого его вызовут в подразделение для выяснения всех обстоятельств произошедшего и проведения процессуальной работы в рамках действующего законодательства. В ведомстве также напомнили телефоны, по которым граждане могут сообщать о нарушениях ПДД, указав необходимые детали. В правительстве Челябинской области, в свою очередь, заявили о проведении служебного расследования по данному факту.