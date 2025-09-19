Водителя вездехода с пятью погибшими задержали в Забайкалье

Сотрудники правоохранительных органов Забайкальского края задержали водителя вездехода, затонувшего в озере с пассажирами на борту, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по региону Егор Марков.

Инцидент произошел 16 сентября при попытке транспортного средства форсировать водоем. Пассажирами вездехода являлись пятеро геологов. В результате происшествия все они погибли, не сумев выбраться из озера Амудиса. Еще четверо пассажиров, включая самого водителя 1996 года рождения, смогли спастись и выбраться на берег.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц).

