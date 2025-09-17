Спасатели сняли с скалы россиянина, три дня державшегося без воды

Российский турист Андрей Орлов чудом выжил после трех дней на отвесной скале в Казахстане без еды и воды. Его спутник из Узбекистана сорвался в ущелье и погиб, спасательная операция заняла несколько дней. Об этом пишет SHOT.

28-летний россиянин Андрей Орлов и 29-летний узбекистанец Акмаль Махкамов попытались покорить пик Сайрамский высотой 4238 метров без гида и специального альпинистского снаряжения. После того как туристы не вернулись к условленному времени, их родственники подняли тревогу.

К масштабной поисковой операции подключились 18 профессиональных спасателей из Федерации альпинизма, егеря и авиация МЧС Казахстана. С вертолета и с помощью дронов удалось установить голосовой контакт с Орловым — он кричал, из последних сил цепляясь за скалу. Подобраться к нему с воздуха было невозможно из-за сложного рельефа.

Спасатели добрались до россиянина пешим ходом и сняли его со скалы. К тому моменту его товарищ уже погиб, сорвавшись в ущелье. Тело узбекистанца также было эвакуировано.

