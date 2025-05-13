Водителям напомнили о предметах, которые опасно оставлять в машине летом

Некоторые вещи, оставленные в салоне автомобиля, могут взорваться в жаркую погоду, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

С наступлением жаркого сезона автовладельцы сталкиваются с перегревом в салоне автомобиля, где температура может достигать 45-55 °C. В таких условиях зажигалки, аэрозоли, телефоны и газовые баллончики лучше не оставлять, так как это может привести к взрывам и другим опасным ситуациям.

Эксперт перечисляет также литий-ионные батареи, используемые в телефонах и ноутбуках, так как они особенно уязвимы при перегреве. На них могут образовываться микротрещины, что в дальнейшем может вызвать возгорание или взрыв устройства.

Россиянам рекомендовали убирать из салона все потенциально опасные предметы и старайтесь парковать автомобиль в тени или использовать защитные экраны для стекол.

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