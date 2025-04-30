«Бесплатный сыр только в мышеловке»: скидки на новые авто выросли до 21% неспроста — как дилеры обманывают покупателей

Кардинального изменения цен на автомобили к середине-концу лета 2025 года ожидать не стоит. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

Скидки от дилеров: выгодно ли

Эксперты «Авто.ру Оценка» рассказали «Известиям», что средний размер скидки на новый автомобиль у дилеров достиг 21% по итогам первого квартала 2025 года. Как уточняет автоэксперт Попов, такое решение стоит связывать с представленными данными директора «Автостата» Сергея Целикова: у российских автодилеров скопилось полмиллиона нераспроданных машин на конец первого квартала этого года.

«Новость «Автостата» про 500 тысяч непроданных автомобилей напрямую коррелирует с идеей дилеров о предоставлении скидок. Идея очень простая: ставка рефинансирования выросла, в кредит автомобиль купить трудно, деньги стали дорогие, продажность автомобиля упала, продажи сократились приблизительно, по моим оценкам, на треть. И дилеры совершают хитрый тактический ход», — пояснил Попов.

Фото: [ freepik.com ]

Как отметил эксперт, в основном дилеры получают доходы на дополнительных опциях при продаже транспорта, а сам автомобиль не приносит существенных денег. В свою очередь, судебный автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что дилеры продают машины по установленным ценам заводов-изготовителей.

«Если цена ниже, то это, соответственно, мошенники. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Никто никогда ниже заявленной заводом-изготовителем отпускной цены не продаст вам машину», — сказал Славнов.

Также Попов подчеркнул, что помимо допуслуг дилеры набивают хорошую клиентскую базу для обслуживания машин, поскольку людям проще обратиться к ним, чем делать всю работу самостоятельно.

«И денег они возьмут гораздо больше, чем если бы это я потратил, если бы обслуживал сам. Они зарабатывают на высокой цене якобы оригинальных запчастей для обслуживания, якобы дорогом масле, хотя они это масло покупают в бочковом разливе», — выразил мнение эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Сама по себе скидка в 21% нужна для того, чтобы люди покупали автомобили, в том числе по трейд-ин или в кредит, считает Попов. И она, в свою очередь, выведет автомобильный рынок на длинное плато до осени.

Новый или б/у — что купить

Покупка автомобиля в 2025 году — насущный и сложный вопрос. Как отметил автоэксперт Попов, нестабильная ситуация на валютном рынке также влияет на окончательную стоимость машины.

«Поэтому я думаю, что до середины-конца лета изменений не будет. Но очень серьезное влияние может оказать ближайшее развитие геополитической ситуации. Изменение раскладки геополитических сил повлечет за собой и экономические подвижки», — заявил эксперт.

В связи с этим сейчас вопрос приобретения автомобиля должен носить консервативно-прагматический характер, считает Попов. Новинка на рынке должна быть интересна покупателю только в случае крайней необходимости.

Фото: [ freepik.com ]

«Во всем остальном, если ваш автомобиль вполне себе неплох и не требует серьезных вложений, то нужно оставаться на том, на чем ездишь», — сказал он.

Покупка б/у автомобилей, в свою очередь, имеет свои подводные камни: есть ли нужные запчасти, кто будет обслуживать машину и каково реальное состояние автомобиля.

«Я напомню, что как только экономические предпосылки формируются для различного рода махинаций, у нас сразу же появляется пул противоправных действий. Вопросы, связанные с обманом при продаже будущего автомобиля, будут активизироваться. Поэтому надо отнестись к задаче приобретения автомобиля консервативно-прагматически», — заявил автоэксперт.

Если срочной необходимости покупать автомобиль нет, то стоит переждать и хорошо обслуживать ту машину, что есть на руках, заключил Попов.

Ранее стало известно, что с 1 мая в России изменится расчет утильсбора.