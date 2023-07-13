Водителям Подмосковья объяснили, почему нельзя останавливаться на обочине на скоростных трассах

Стоянка и остановка на обочине во время движения по скоростной трассе крайне опасна, напомнили водителям в Минтрансе Подмосковья.

На таких трассах разрешенная скорость может достигать 130 километров в час, они не оборудованы светофорами. Водитель, который решит остановиться на обочине, создаст помеху для остальных участников движения, в особенности для грузового транспорта. При такой ситуации будет сложно избежать ДТП из-за высокой скорости движения. К тому же некоторые автовладельцы, отвлекшись, могут не заметить остановки машины.

Если остановиться все же нужно, а возможности добраться до бокового ответвления, островка безопасности или площадки отдыха нет, в ведомстве советуют сместить автомобиль как можно правее. После этого нужно выставить светоотражающий треугольник, уйти за барьерное ограждение и позвонить в 112.