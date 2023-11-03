Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в пятницу

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла. Об этом со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Варшавском, Каширском, Можайском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Дон», «Беларусь», «Крым», «Волга», «Урал» и «Холмогоры».

Водителям региона напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил внимательно следить за уборкой дорог в Подмосковье в осенне-зимний период.