На заметку: водителям рассказали, как избежать многочасовых пробок на Крымском мосту

Минтранс России рекомендует автомобилистам, возвращающимся из Крыма, планировать поездку с учетом возможных длительных очередей на досмотр. В пиковые периоды ожидание на Крымском мосту может составлять до 5 часов, о чем также сообщает РИА Новости.

Министерство транспорта Российской Федерации обратилось к автомобилистам, возвращающимся из Крыма, с рекомендациями по планированию поездки. В связи с традиционным увеличением пассажиропотока в конце августа, когда многие россияне завершают отпуска и готовятся к началу учебного года, на Крымском мосту ожидаются длительные очереди.

Специалисты ведомства отмечают, что процедура досмотра может занимать до 4-5 часов. Наиболее загруженными днями для выезда из Крыма традиционно являются понедельник и четверг. Для быстрого получения информации о текущей загрузке моста Минтранс рекомендует следить за обновлениями в официальном телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В качестве альтернативного маршрута министерство предлагает рассмотреть возможность использования трассы Р-280 «Новороссия». Она может стать оптимальным решением для тех, кто хочет избежать длительного ожидания в очередях.

Ранее стало известно, сколько винограда собрали крымские аграрии с середины августа.