Водянова, Голдберг и другие: звезды, которые рано стали родителями
Фото: [Lewis Joly/AP/TASS]
Иностранные знаменитости хорошо зарабатывают, могут позволить себе завести большую семью и обеспечить ее всем необходимым. Но многие из них познали семейное счастье задолго до своей популярности.
Рассказываем о звездах, которые рано стали родителями.
Вупи Голдберг
Американская актриса Вупи Голдберг прошла через сложные детство и юность, рано пристрастилась к наркотикам и впервые забеременела в 14 лет. Но первого ребенка она родила к 18 годам, когда познакомилась со своим будущим мужем.
Фото: [Mary Altaffer/AP/TASS]
Примечательно, что дочь артистки Александра стала матерью еще раньше — в возрасте 16 лет, из-за чего Голдберг стала бабушкой уже в 34 года.
София Вергара
Колумбийско-американская актриса и звезда фильма «Блондинка в шоколаде» София Вергара родила сына, когда ей было всего 19 лет. Спустя год она развелась со своим мужем и была вынуждена бросить учебу.
Фото: [SARAH YENESEL/EPA/ТАСС]
Артистка долгое время была матерью-одиночкой, но стала моделью и снималась в сериалах. В будущем Вергара нашла нового возлюбленного, но призналась, что не хочет становиться матерью во второй раз из-за сложного прошлого.
Лил Уэйн
Американский рэпер Дуэйн Картер-младший, известный под псевдонимом Лил Уэйн, стал отцом в 16 лет. Но Картер довольно рано стал успешным, поэтому рождение ребенка не выбило его из колеи.
Фото: [Evan Agostini/AP/TASS]
Сегодня Уэйн — отец четверых детей. У него большая и крепкая семья, которую он время от времени упоминает в своих треках.
Наталья Водянова
Всемирно известная модель Наталья Водянова впервые стала мамой в 19 лет, когда уже начала свою профессиональную карьеру. Из-за этого она могла лишиться работы, но поставила в приоритет семейное счастье.
Фото: [Lewis Joly/AP/TASS]
К счастью, рождение ребенка не повлияло на ее модельную карьеру, а в будущем Водянова стала матерью еще четверых детей.
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