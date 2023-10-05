Водянова, Голдберг и другие: звезды, которые рано стали родителями

Иностранные знаменитости хорошо зарабатывают, могут позволить себе завести большую семью и обеспечить ее всем необходимым. Но многие из них познали семейное счастье задолго до своей популярности.

Рассказываем о звездах, которые рано стали родителями.

Вупи Голдберг

Американская актриса Вупи Голдберг прошла через сложные детство и юность, рано пристрастилась к наркотикам и впервые забеременела в 14 лет. Но первого ребенка она родила к 18 годам, когда познакомилась со своим будущим мужем.

Фото: [ Mary Altaffer/AP/TASS ]

Примечательно, что дочь артистки Александра стала матерью еще раньше — в возрасте 16 лет, из-за чего Голдберг стала бабушкой уже в 34 года.

София Вергара

Колумбийско-американская актриса и звезда фильма «Блондинка в шоколаде» София Вергара родила сына, когда ей было всего 19 лет. Спустя год она развелась со своим мужем и была вынуждена бросить учебу.

Фото: [ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС ]

Артистка долгое время была матерью-одиночкой, но стала моделью и снималась в сериалах. В будущем Вергара нашла нового возлюбленного, но призналась, что не хочет становиться матерью во второй раз из-за сложного прошлого.

Лил Уэйн

Американский рэпер Дуэйн Картер-младший, известный под псевдонимом Лил Уэйн, стал отцом в 16 лет. Но Картер довольно рано стал успешным, поэтому рождение ребенка не выбило его из колеи.

Фото: [ Evan Agostini/AP/TASS ]

Сегодня Уэйн — отец четверых детей. У него большая и крепкая семья, которую он время от времени упоминает в своих треках.

Наталья Водянова

Всемирно известная модель Наталья Водянова впервые стала мамой в 19 лет, когда уже начала свою профессиональную карьеру. Из-за этого она могла лишиться работы, но поставила в приоритет семейное счастье.

Фото: [ Lewis Joly/AP/TASS ]

К счастью, рождение ребенка не повлияло на ее модельную карьеру, а в будущем Водянова стала матерью еще четверых детей.

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