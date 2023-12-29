Водоканал подмосковного Щелкова исполнил новогоднюю мечту многодетной семьи

Генеральный директор Щелковского водоканала Андрей Кононов откликнулся на пост в социальной сети многодетной мамы Елены Обидовой и преподнес ее детям подарки.

Вручение состоялось у главной новогодней елки в центре городского округа. Семилетний Никита и четырехлетний Илья получили набор сладостей и билеты на новогоднее представление «Приключение Красной Шапочки в новогоднем лесу» в Центральный дворец культуры. Ксении, которой всего семь с половиной месяцев очень пригодится комплект памперсов.