Водолацкий: на окраинах Часова Яра идут бои

На окраинах Часова Яра, а точнее – в северной части, российские войска продолжают взламывают укрепрайоны ВСУ. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 16 мая, ссылаясь на слова координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР.

На окраинах Часова Яра сейчас идут серьезные бои, уточняет депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью РИА Новости. Он рассказывает, что наши подразделения берегут бойцов, не отправляют их в лобовые штурмы. Пока войска ВС РФ продвигаются вперед, взламывают постепенно укрепрайоны ВСУ, а они сделаны и на улицах, и на переулках.

Напомним, что ранее в пресс-службе Минобороны России сообщали о том, что военные «Юга» занимают более выгодные позиции, а также нанесли поражение двум бригадам ВСУ у Часова Яра и Антоновки. Предварительно, потери противника составили больше 500 солдат.