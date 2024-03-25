Водолечебница в Талдоме открылась после ремонта

В Запрудненском подразделении Талдомской больницы открыл свои двери для пациентов водолечебный комплекс. Информацию об этом в своих социальных сетях разместила Администрация Талдомского городского округа.

Известно, что в ходе работ была произведена замена приточно-вытяжной системы вентиляции. Также была выполнена антигрибковая обработка всех помещений, замена плитки. Рабочие максимально улучшили систему водоснабжения.

Для пациентов с назначенной реабилитацией здесь доступен целый комплекс водных процедур с душем Шарко и солевыми ваннами.

«Сейчас комплекс запущен в работу, где реабилитацию проходят как амбулаторные пациенты, так и те, кто находится на лечении в круглосуточном отделении», - поделился и.о. главного врача Александр Орлов.

Созданы все условия для комфортной и плодотворной реабилитации пациентов.