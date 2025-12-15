Водонаева обрушилась матом на Собчак, вспомнив об осужденных журналистах

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в ходе откровенного интервью для YouTube-шоу «Бес комментариев» обрушилась с жесткой критикой на журналистку Ксению Собчак. Как пишет Lenta.ru , причиной стала судьба бывших сотрудников «Кровавой барыни» — Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева, осужденных по делу о вымогательстве и отбывающих наказание в колонии строгого режима.

Водонаева откровенно высказалась о коллеге по цеху, где прямо обвинила ее в том, что та якобы не сделала достаточно для защиты подчиненных журналистов. По словам экс-участницы «Дома-2», Собчак несет прямую ответственность за судьбу молодых работников, о которых уже давно не слышно.

«Невинные, невиновные журналисты, к которым мы приехать не можем, потому что они сидят на строгаче. <...> Как бы мне ни нравилась Собчак как профессионал, как человек пошла она *...*. Она очень нехороший человек, непорядочный», — добавила Водонаева.

Оценка Водонаевой сопровождалась матами, которые в силу правил для СМИ публиковать нельзя.

Напомним, что Кирилл Суханов, занимавший пост коммерческого директора холдинга Собчак, был приговорен к 7,5 года лишения свободы. Журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев получили по 7 лет тюрьмы. Все они были осуждены по обвинению в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова и отбывают срок в колонии строгого режима, что означает жесткие ограничения на свидания и передачки.

История приобрела особую остроту на фоне того, что сама Ксения Собчак, первоначально проходившая по делу в качестве подозреваемой (по показаниям Суханова о выполнении ее указаний), в итоге избежала уголовного преследования — постановление о ее привлечении было отменено, и она вернулась в Россию после отъезда.

