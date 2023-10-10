Водонаева вышла из воды и засветила интимное место в кадре

Алена Водонаева очень много времени уделяет уходовым процедурам и поддержанию такой роскошной физической формы. Грех не похвастаться результатами упорно труда при работе над собой. Поэтому в блоге 41-летней звезды часто мелькают откровенные фотографии.

И недавно она не стала делать исключений из правил, выложив в сеть видео, где всячески крутится перед камерой. Бежевое бикини едва прикрывало все прелести. Однако, кое-что все же засветилось в кадре.

В тот момент, когда Водонаева повернулась к зрителям пятой точкой, она выгнулась и неожиданно показала то, что обычно можно видеть в фильмах для взрослых. Впрочем, звезда уверяет, что ей нравится мужское внимание. Блогер не собирается от него отказываться, как и от провокационных публикаций.