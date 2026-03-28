Воды не будет всегда: депутат объяснил почему отключения неизбежны

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в интервью информационному агентству разъяснил, почему полностью отказаться от плановых отключений горячей воды невозможно. По его словам, такие меры необходимы для проведения диагностики и ремонта трубопроводных сетей, пишет ТАСС .

Парламентарий отметил, что сократить сроки отключений, вероятно, допустимо, однако не видит реальной возможности и острой необходимости в их полной отмене. Он подчеркнул, что гораздо опаснее аварийные отключения, которых позволяет избежать своевременная проверка оборудования.

Колунов объяснил, что постоянное воздействие горячей воды негативно сказывается на состоянии труб, которые, как и любое инженерное оборудование, нуждаются в регулярном осмотре. Депутат обратил внимание, что за последние два десятилетия продолжительность отключений значительно уменьшилась — с трех-четырех недель до 7–10 дней.

Технологические отключения, добавил он, необходимы для полной проверки системы и ее промывки. Управлять сетью можно только при отсутствии воды, поскольку она подается под давлением и имеет высокую температуру. По этой причине, резюмировал парламентарий, отказ от плановых отключений горячей воды невозможен.