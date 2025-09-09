Военблогер попал на видео с описанием схем отмывания денег на помощи СВО

В Сети распространяется видеозапись, на которой военный блогер и организатор гуманитарной помощи Роман Алехин подробно описывает схемы отмывания денег под видом помощи участникам специальной военной операции (СВО). Ролик опубликовал Mash.

На видео военкор откровенно рассказывает о механизмах махинаций с благотворительными средствами.

Согласно этой «схеме», предприниматель переводит 200 млн руб. в благотворительный фонд Алехина, затем он закупает у того же бизнесмена медикаменты для бойцов на 150 млн руб. Оставшиеся 50 млн руб. организатор оставляет себе в качестве прибыли.

На видео также слышен смех Алехина при обсуждении суммы в 15 млн руб. за ремонт помещений.

Это не первый скандал, связанный с именем Алехина. Ранее он уже оказывался в центре внимания после покупки дорогостоящего электрокара Zeekr. Тогда многие авторы милитари-каналов предположили, что автомобиль был приобретен на деньги, собранные для помощи фронту.

