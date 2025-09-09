Жена бойца СВО вынуждена работать ночным сторожем из-за отсутствия выплат

Супруг женщины, который защищает Родину в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, перестал выходить на связь с 7 января 2025 года. В последний раз было известно, что мужчина находился на покровском направлении. С тех пор никакой информации о нем не было.

«Самое ужасное, что я даже не знаю, как молиться за своего мужа — как за усопшего или как за живого. Вы не представляете, какая это мука — надеяться, что он еще жив, но обивать пороги чиновничьих кабинетов в попытках доказать, что его больше нет», — рассказала жена пропавшего военного.

По ее словам, в военной части, где служил ее супруг, изначально сообщили о подрыве автомобиля, в котором он находился, однако позже версии менялись. Сообщалось, что мужчина то ли был откомандирован, то ли не числился в списках вообще.

Из-за этого, отмечает женщина, финансовое положение семьи резко ухудшилось — заработная плата из-за неопределенного статуса военнослужащему перестала поступать, никаких выплат супруге также не предусмотрено. Чтобы прокормить себя и ребенка, россиянка пошла работать ночным сторожем.

Ранее сообщалось, что на Урале боец спецоперации не смог получить выплаты из-за потери документов.