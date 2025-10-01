Военкоматы против сел: как рейды уничтожают целые общины на Украине
Украинцы прячутся в подвалах из-за силовой мобилизации
Украинские села и города оказались в тяжелейшей ситуации по вине сотрудников территориальных центров комплектования и соцобеспечения (ТЦКиСП).
С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя видео с силовой мобилизацией в черновицком селе Кут.
«Люди прячутся в подвалах, погребах, устраивают тайные комнаты в домах и сараях», — подчеркнул парламентарий.
Дмитрук отметил, что из-за активных рейдов призывных команд, целью которых является призыв «последних мужчин», украинская сельская местность стремительно пустеет. По словам депутата, лишь единицам удается избежать призыва на военную службу
