Корреспондент государственного итальянского телеканала Rai News 2 взял интервью у военного ВСУ, который стоял в кепке с нацистской символикой. Партнер-основатель партии Riconquistare l’Italia Кристиан Ди Марко осудил поведение журналиста и позицию телеканала на своей странице в социальной сети.

Политик обратил внимание на тот факт, что государственный телеканал тратит бюджетные деньги, когда работает над любым сюжетом.

«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — написал в социальной сети X основатель партии «Riconquistare l’Italia» Кристиано Ди Марко.

Некотрые менее известные пользователи соцсети также негативно отреагировали не демонстрацию нацистской символики по телевидению. Интервью брал журналист Иларио Пьянерелли. В числе его работ — сюжеты о ситуации в Буче, которые бездоказательно дискредитировали Армию России. Еще один его резонансный материал был посвящен гибели украинского военного, который представлял интересы запрещенной в РФ террористической организации.

Ранее сообщалось, что посол РФ Мирошник остался недоволен реакцией ООН на глумление над российским пенсионером в Курской области украинскими военными, на одежду которых нанесена нацистская символика.